Turismo, VOIhotels investe in nuove aperture e ristrutturazioni

Roma, 17 lug. (askanews) - VOIhotels, la divisione dedicata agli hotel di Alpitour World, arriva all'estate 2025 con molti progetti in cantiere e la voglia di crescere tanto a livello di destinazioni quanto di servizi offerti. Ne abbiamo parlato, dall'hotel Donna Camilla Savelli di Roma, con l'amministratore delegato Paolo Terrinoni. "Negli ultimi anni - ha spiegato il manager ad askanews - abbiamo lavorato sostanzialmente con due direttrici: la prima è una direttrice di sviluppo, cioè di crescita da nuovi alberghi e parallelamente una linea di perseguimento della qualità e quindi abbiamo parimenti, investito tante risorse per migliorare la qualità degli alberghi, la qualità ospitativa degli alberghi, con ristrutturazioni, restyling, nuove edificazioni, realizzazione di nuovi alberghi. Queste due direttrici camminano insieme dal nostro punto di vista per dare un risultato virtuoso. Nell'ultimo triennio 2024-26, noi abbiamo fatto un piano di circa 80 milioni di euro che ha riguardato alcuni degli alberghi della nostra collezione con degli interventi strutturali anche di grande rilievo".

I progetti riguardano ovviamente anche la collezione VRetreats, che nel 2025 ha visto l'apertura di un nuovo albergo a Matera, ma anche a Taormina si sono fatte importanti ristrutturazioni. Particolare attenzione, poi, è stata riservata proprio al Donna Camilla Savelli a Trastevere. "Abbiamo realizzato la ristrutturazione complessiva di tutte le stanze - ha aggiunto l'ad - di tutti gli ambienti comuni, abbiamo realizzato un nuovo ristorante nel giardino, connettendo modernità e eleganza alla storicità del posto".

Allargando poi il discorso ai resort di VOIhotels, sono in corso progetti in due mete storiche per il gruppo Alpitour, come Capo Verde nell'Atlantico e Zanzibar nell'Oceano Indiano. "La completa ristrutturazione, cioè demolizione e ristrutturazione del Vila do Farol - ha dettagliato Paolo Terrinoni - un nostro resort storico di Capo Verde nell'isola di Sal, e la realizzazione di nuovo albergo a Nungwi a Zanzibar. È un albergo completamente nuovo, avrà 126 stanze, una clubhouse e una piscina sulla soglia della bellissima spiaggia di Nungwi, c'avrà un ristorante panoramico sempre sulla spiaggia: sarà un prodotto di eccellenza e di avanguardia nel posizionamento del nostro gruppo in quella destinazione".

Per quest'anno l'obiettivo di fatturato di VOIHotels è fissato a 230 milioni di euro, numeri che certificano una crescita e una volontà di posizionarsi con sempre maggior forza anche sui mercati internazionali.