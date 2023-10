Turismo, Rimini festeggia per i 60 anni di Ttg Travel Experience

Rimini, 12 ott. (askanews) - Sessanta candeline per Ttg Travel Experience, la fiera del turismo più importante d'Italia che è stata inaugura alla presenza del ministro Daniela Santanchè. Ma alla fiera di Rimini i festeggiamenti sono anche per l'incremento dell'1,4% registrato nei primi sei mesi dell'anno, un dato che incoraggia - e non poco - gli operatori di un settore che vale già il 13% del Pil.

"Il 2023 è stato un anno buono per il turismo, non solo perché sono arrivati gli americani e abbiamo avuto un turismo più alto spendente e questo ha fatto sì che abbiamo un surplus nel bilancio per i pagamenti di 2,3 che è molto importante".

C'è tanta voglia d'Italia nel mondo, dice Santanchè che ha annunciato nuovi progetti per rilanciare il turismo e, già dalla prossima settimana, un disegno di legge per regolamentare gli affitti brevi e contrastare la tendenza alla desertificazione dei centri storici delle città d'arte.

"Tutti facevano scenari catastrofici invece quando avremo i dati del secondo semestre, visto anche il tempo bello di settembre e ottobre, scopriremo che tutti insieme si è fatto un grande lavoro".

Sono 2.700 i brand espositori, mille buyer esteri, il 58% proveniente dall'Europa e il 42% dal resto del mondo, per un salone che offre oltre 200 eventi in tre giorni. Il primo Ttg senza l'indimenticabile presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni scomparso recentemente e ricordato dal successore Maurizio Ermeti.

"Tutti i mercati si sono risvegliati, lo dimostra anche la presenza di tutti i paesi del mondo all'interno dell'edizione di quest'anno di TTG, vuol dire, e lo abbiamo già visto, ne abbiamo già avuto un'avanguardia durante questa estate, vuol dire che è ripresa la libertà, oltre che la voglia che forse c'era anche prima naturalmente, di continuare a viaggiare, conoscere culture nuove e paesi nuovi".

Alla cerimonia di inaugurazione anche il presidente di Federalberghi soddisfatto per la stagione 2023 "anche se l'estate è stata a due velocità". "Il tema del caro prezzi degli hotel va sfatato - ha detto Bernabò Bocca - secondo uno studio la voce albergo rappresenta il 27% della spesa di un turista in Italia".