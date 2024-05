Turismo outdoor, Osservatorio: in estate 56,5 milioni di presenze

Roma, 16 mag. (askanews) - "La quarta edizione dell'Osservatorio sul turismo outdoor mette in evidenza lo stato del comparto. Siamo giunti nel 2023 a oltre 68 milioni di presenze, che è un record per questo settore. E le stime per la prossima stagione estiva ci fanno vedere una continuità della domanda, arriveremo a 56,5 milioni di presenze. Un dato in linea con quelli del 2022 e del 2023 e trascinato dal mercato estero, che pesa per questo comparto più del 50%". Lo ha detto Andrea Agazzani, Senior Consultant di Thrends, a margine della presentazione, a Montecitorio, dell'Osservatorio sul turismo Outdoor 2024, organizzato in collaborazione con Human Company. "Ci sono delle differenze, all'interno dell'Italia, dal momento che le regioni del Nord, del Nord-Est in particolare, trainano il settore con circa il 40% delle presenze. L'importanza di questo lavoro è dare un aiuto agli operatori per inquadrare le tematiche e le strategie future", ha concluso.