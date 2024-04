Turismo, Gattinoni: pronti a dare risposte a turisti più esigenti

Istanbul, 23 apr. (askanews) - "Nella nostra Convention ad Istanbul non abbiamo parlato delle solite cose ma di futuro nel vero senso della parola. E abbiamo detto come, in maniera molto pragmatica, noi intendiamo interpretarlo questo futuro. Insieme a tutte le nostre agenzie di viaggi del nostro network. Oggi è importante rimanere connessi sempre, essere più veloci nel mettere a disposizione prodotti e servizi ai nostri clienti, e per questo dobbiamo usare la tecnologia. Abbiamo presentato il nostro nuovo motore di ricerca sulla piattaforma che agevolerà e velocizzerà questi passaggi, stiamo facendo investimenti importanti e li abbiamo messi a terra. C'è multicanalità nell'acquisto e nella vendita e noi dobbiamo essere capaci di intercettare questo. Non c'è più il turista che va in un posto perchè c'è la moda di andare lì, oggi il turista è molto più intelligente e dobbiamo lavorare sulla segmentazione, con ben 8 diverse segmentazioni di turismo. Abbiamo i target giovani, silver, new economy, un insieme di interessi diversi di persone diverse che dobbiamo essere in grado di intercettare velocemente ed è quello che intendiamo fare. E siamo sicuri che daremo risposte molto più immediate e personalizzate ad un turismo molto più esigente".

Lo ha dichiarato Franco Gattinoni, Presidente e Fondatore del Gruppo Gattinoni, in occasione della Convention 2024 Gattinoni Travel Network, organizzata a Istanbul, con la partecipazione di oltre 500 tra agenti di viaggio rappresentanti dei top partner Gattinoni, esponenti di 25 aziende sponsor, nonché delle istituzioni turche co-organizzatrici dell'evento, Republic of Turkiye Ministry of Culture and Tourism, Go T rkiye, Istanbul Chamber of Commerce, Hotel Association of T rkiye, insieme a Turkish Airlines e Bravo Travel.