Turismo, 30 anni di Idee per viaggiare: "Energia e condivisione"

Milano, 17 apr. (askanews) - Un tour operator che ha sempre cercato di seguire i cambiamenti del turismo e offrire una proposta diversa al mercato. Idee per Viaggiare compie 30 anni e si prepara a un cambio generazionale. Abbiamo chiesto all'amministratore delegato Danilo Curzi di raccontarci questi tre decenni. "È stata una bellissima storia fino ad adesso - ha detto ad askanews - che nasce da un sogno che tre ragazzi provenienti dalla scuola del turismo avevano sul finire degli anni 80. Quindi è un misto di idee, energia, condivisione con il gruppo che collabora con te che sempre di più prende forma e diventava sempre più numeroso: oggi abbiamo 170 persone che lavorano con noi".

Ma qual è stata l'idea alla base di questa avventura? Da dove è partita Idee per viaggiare? "Dall'unico modo, l'unico settore e piccolo anfratto dove potevamo inserirci: un turismo di alta qualità altospendente - ci ha detto il CEO - perché non avevamo la forza economica di inserirsi in un mondo charterizzato e in un mercato di massa. Noi dovevamo essere una sartoria su misura ed è quello che abbiamo sempre cercato di fare e abbiamo impostato tutto partendo da qui".

Partendo da Mauritius e Seychelles, Idee per viaggiare oggi serve più di 50 destinazioni in tutto il mondo e i numeri parlano di 300mila viaggiatori movimentati, oltre 30mila tour venduti, 1,2 milioni di biglietti aerei staccati. Ma come si guarda avanti partendo da qui? "Vorrei vivere il futuro con la stessa energia con cui ho vissuto fino ad adesso - ha concluso Danilo Curzi - e vorrei non soltanto viverlo io, ma farlo vivere alle persone che proseguiranno dopo di noi perché tutto quanto nasce e cresce e ha una fine. Quindi io mi immagino una Idee per viaggiare che continuerà, fatta da persone che hanno idee, entusiasmo, comprensione quando si sbaglia e da lì ripartire: sono stati i piccoli segreti di questa alchimia che ha generato questa azienda che si chiama Idee per viaggiare".