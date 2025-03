Tumore colon-retto, la tecnologia al servizio della prevenzione

Roma, 17 mar. (askanews) - In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, con il supporto non condizionante di FUJIFILM Healthcare Italia, ha organizzato due giornate di incontri per sensibilizzare cittadini, futuri medici e ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori sull'importanza della prevenzione del tumore del colon-retto. Nonostante i progressi della ricerca, questo tumore, che è il terzo più diffuso per incidenza e il secondo per mortalità, rappresenta ancora oggi una sfida, considerando che, nel 2023, ne sono stati stimati circa 26.000 casi negli uomini (circa il 12% di tutti i tumori nel sesso maschile) e 24.000 nuovi casi nelle donne (circa il 13% di tutti i tumori del sesso femminile). A oggi la prevenzione rimane una delle armi più efficaci.

La prima giornata è stata dedicata alla prevenzione, sia primaria intesa come corretti stili di vita sia di quella secondaria, che prevede screening con esecuzione del test sul sangue occulto fecale, e ha coinvolto studenti liceali e degli ultimi anni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Nel piazzale antistante le aule dell'Università di Roma Tor Vergata è stato presente l'hub mobile EndoRunner, messo a disposizione da FUJIFILM Healthcare, training center dotato di tre stazioni endoscopiche, tutte provviste di simulatori sintetici, per la formazione su procedure diagnostiche e interventistiche di videoendoscopia ed ecoendoscopia digestiva e bronchiale.

La seconda giornata, al Policlinico Tor Vergata, è stata dedicata a conoscere e approfondire gli strumenti di prevenzione del tumore del colon retto e ha visto anche l'inaugurazione della Colorectal Unit, uno spazio dedicato ai pazienti per ricevere informazioni sulla malattia. Si è inoltre tenuta una tavola rotonda intitolata "Il tumore del colon-retto non deve fare paura, è possibile prevenirlo e curarlo". Secondo i medici la diagnosi precoce e riconoscimento tempestivo dei sintomi di allarme sono fondamentali per affrontare un percorso di cura positivo, dal canto suo FUJIFILM Healthcare ribadisce la volontà di creare innovazione per supportare i professionisti sanitari a favore della salute dei pazienti attraverso strumenti ad alta tecnologia come EndoRunner.