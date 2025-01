Trump: sicurezza aerea peggiorata per colpa di programmi diversità

Washington, 30 gen. (askanews) - Per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo standard della sicurezza aerea è peggiorato per colpa di programmi di apertura alla diversità varati nell'era Obama e nell'era Biden. Trump parlava in conferenza stampa dopo l'incidente aereo in cui un elicottero militare si è scontrato a Washington con un aereo civile sopra l'aeroporto Reagan di Washington uccidendo 68 persone.

"Un'altra storia: un gruppo dentro la FAA (organo di controllo dell'aviazione) ha deciso che il personale era troppo bianco che dovevano coordinare gli sforzi per spingere la presidenza a cambiare le cose e subito Questo è stato durante l'amministrazione Obama subito prima che arrivassi io alla Casa Bianca e ci siamo occupati degli afroamericani, degli asiatici americani ce ne siamo occupati a livelli che nessuno aveva mai visto prima, è uno dei motivi per cui ho vinto Ma loro erano proprio usciti con una direttiva "troppi bianchi" Noi vogliamo gente competente" ha detto Trump, secondo cui la colpa dell'incidente sarebbe insomma tutta da attribuire alle amministrazioni democratiche e ai loro programmi di inclusione.