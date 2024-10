Trump: "proteggerò le donne che lo vogliano o no". Harris: "offensivo"

Roma, 31 ott. (askanews) - "Proteggerò le donne che lo vogliano o no". Donald Trump lo ha detto mercoledì sera parlando a un comizio in Wisconsin, dopo una lunga tirata contro la rivale Kamala Harris che è noiosissima, ha detto, ma che deve ascoltare per forza perché è la concorrenza e che sarebbe pronta a far entrare centinaia di milioni di migranti criminali negli Stati Uniti. Migranti pronti ad assalire, stuprare e assassinare le nostre donne e le nostre ragazze, ha detto - apparentemente rivolgendosi al pubblico maschile.

Si tratta insomma di "proteggere" le donne. Una frase che i suoi consiglieri gli avevano suggerito di non usare perché molto inappropriata, ha aggiunto l'ex presidente repubblicano. Ma io ho detto "lo farò lo stesso, che alle donne piaccia o no io le proteggerò".

La rivale democratica Kamala Harris ha reagito questa mattina dichiarandolo "profondamente offensivo": "È solo l'ultima delle indicazioni di come l'ex presidente pensa alle donne" ha detto. "Non combatterà per i diritti riproduttivi, non fa una priorità della libertà delle donne e della loro capacità di decidere delle loro vite e dei loro corpi; qui in gioco per tutta l'America c'è anche il futuro dell'assistenza sanitaria".