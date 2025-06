Trump paragona l'attacco all'Iran a Hiroshima e Nagasaki

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha paragonato gli attacchi Usa contro gli impianti nucleari iraniani ai bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki durante la seconda guerra mondiale perché "ha posto fine alla guerra".

"Non voglio fare l'esempio di Hiroshima, non voglio fare l'esempio di Nagasaki, ma in sostanza è stata la stessa cosa: ha posto fine a una guerra", ha detto Trump al vertice della Nato all'Aia, prima della plenaria.

"Va molto bene - ha aggiunto poi in riferimento all'andamento della guerra - Israele è tornato indietro ieri. Sono stato molto orgoglioso di loro perché sono tornati, sai, sono andati via perché ritenevano che fosse una violazione. E tecnicamente avevano ragione, ma non sarebbe andata molto bene. E hanno riportato indietro gli aerei".