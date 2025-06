Nato, Trump: vertice straordinario. Sulla difesa vittoria monumentale

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha elogiato il "fantastico" vertice della Nato all'Aia, in cui l'Alleanza, tra le altre cose ha appoggiato la richiesta Usa di aumentare le spese per la difesa.

"Penso che il vertice sia stato fantastico. È stato un grande successo", ha detto Trump al primo ministro olandese Dick Schoof.

Poi, parlando di difesa, ha aggiunto: "Questo sarà conosciuto come l'impegno per la difesa dell'Aia, è abbastanza buono, abbastanza appropriato. Quando gli Alleati raggiungeranno questo numero, aggiungeranno più di un trilione all'anno - pensate a questo trilione all'anno - alla nostra difesa comune, e questo è davvero un monumento alla vittoria, è una vittoria monumentale per gli Stati Uniti perché ci stavamo assumendo una quota molto più grande di quella che ci spettava. In realtà è piuttosto ingiusto. Ma è una vittoria importante per l'Europa e per la civiltà occidentale".