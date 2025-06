Trump lascia il G7 in anticipo per affrontare la crisi Iran-Israele

Kananaskis (Alberta), 17 giu. (askanews) - Donald Trump lascia in anticipo il G7 in Canada e torna a Washington dove è già convocata la "situation room" per affrontare la crisi tra Israele e Iran. Trump è andato via dopo una cena dedicata proprio ai temi geopolitici. "Devo tornare per ovvie ragioni", ha detto lo stesso presidente a margine della foto di famiglia.

"Abbiamo avuto un ottimo rapporto con tutti ed è molto bello. Vorrei poter rimanere anche domani, ma loro capiscono. È una cosa seria", ha spiegato ai giornalisti.

Il premier canadese, Mark Carney, ha aggiunto: "Sono molto grato per la presenza del presidente e capisco perfettamente... la sua partenza".

"Ci vediamo sull'aereo", ha detto Trump.

"Il presidente Trump - ha spiegato su X la portavoce Karoline Leavitt - ha trascorso una splendida giornata al G7, firmando anche un importante accordo commerciale con il Regno Unito e il Primo Ministro Keir Starmer. Molto è stato fatto, ma a causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, il presidente Trump lascerà stasera il G7 dopo una cena con i capi di Stato".

Vista la partenza anticipata, è saltato l'incontro tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.