Trump incolpa Nato e Ucraina per la guerra, Lavrov: "Lui ci capisce"

M, 19 feb. (askanews) - Parlando alla Duma russa, la camera bassa del parlamento, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver attribuito la responsabilità del conflitto in Ucraina alle iniziative volte ad ammettere Kiev nell'alleanza militare della Nato. "È il primo e, finora, a mio parere, l'unico leader occidentale", ha affermato Lavrov, "che ha dichiarato pubblicamente e a gran voce che una delle cause profonde della situazione ucraina era l'insistenza della precedente amministrazione volta a coinvolgere l'Ucraina nella Nato".