Trump in tribunale incolpa Biden: "Dovrei esser in campagna elettorale"

New York, 16 apr. (askanews) - Donald Trump è arrivato in tribunale a New York nel secondo giorno dello storico processo penale in cui è accusato di aver falsificato documenti finanziari della sua organizzazione per usare fondi neri per comprare il silenzio dell'ex pornostar Stormy Daniels su una presunta relazione, attaccando il suo rivale alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden, che è partito per la campagna elettorale. "Dovrei essere in Pennsylvania e in Florida. E in molti altri Stati, North Carolina, Georgia, a fare campagna elettorale. Tutto questo viene dalla Casa Bianca di Biden, perché non sa mettere insieme due frasi. Non sa fare campagna elettorale", ha detto Trump entrando in tribunale.