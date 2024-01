Trump in tribunale a New York per il processo per frode

Roma, 11 gen. (askanews) - Donald Trump è arrivato in tribunale per l'arringa finale del processo che lo vede imputato per frode civile a New York.

Si tratta di una delle molteplici cause penali e civili che l'ex presidente Usa deve affrontare. Sono solo "interferenze politiche", ha dichiarato ai giornalisti al suo arrivo in tribunale Trump, dopo aver cercato di tenere lui stesso l'arringa finale; il permesso gli è stato negato quando non ha firmato una serie di restrizioni volte a impedirgli di usare l'aula come evento elettorale.

Il procuratore generale, Letitia James, ha chiesto 4 milioni di euro all'ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato alla Casa Bianca per le accuse di frode e di impedirgli di condurre affari nello Stato in cui si è fatto conoscere come magnate immobiliare famoso. "Non è questo il modo in cui uno Stato dovrebbe essere gestito, perché questo è uno Stato che ha avuto grossi problemi. Ci sono tutte le imprese che fuggono e ci sono le persone che fuggono, quelle che pagano le tasse. Stanno arrivando persone che non pagano le tasse" ha detto.