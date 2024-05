Trump: "Il vero verdetto il 5 novembre, sono innocente"

New York, 31 mag. (askanews) - "È stata veramente una disgrazia questo processo, il vero verdetto avverà il 5 novembre e sappiamo tutti cosa accadrà. Non abbiamo fatto nulla di sbagliato, io sono una persona innocente che sta combattendo per il nostro Paese e la nostra costituzione. Tutto questo è stato portato avanti dall'Amministrazione Biden verso un oppositore politico. È una disgrazia, continueremo a combattere fino alla fine, fino a che non vinceremo. È una decisione assurda di giudici in conflitto che non dovrebbero mai gestire un caso del genere".

Così Donald Trump prima di lasciare l'aula del tribunale americano che lo ha condannato per tutti i 34 capi d'imputazione nel processo Stormy Daniels, la ex pornostar che il tycoon avrebbe pagato affinché non rivelasse di aver avuto con lui una notte di sesso.