Trump esce dal tribunale, bagno di folla davanti a negozio ad Harlem

Roma, 17 apr. (askanews) - Dopo aver lasciato il tribunale penale di Manhattan, nel secondo giorno del processo per i pagamenti all'ex pornostar Stormy Daniels, l'ex presidente americano Donald Trump ha fatto visita a una bodega ad Harlem, un negozio il cui ingresso è stato transennato. Dietro le transenne centinaia di sostenitori del candidato repubblicano alle presidenziali 2024 hanno intonato cori come "altri quattro anni" ("Four more years!") o "Trump, Trump" e i più fortunati sono riusciti a stringergli la mano o a scattare un selfie.