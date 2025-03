Trump durante il discorso al Congresso chiede applausi per Elon Musk

Washington, 5 mar. (askanews) - Il DOGE, il dipartimento per l'efficienza governativa creato per il miliardario Elon Musk, ha scoperto frodi per "centinaia di miliardi di dollari": lo ha detto davanti al Congresso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, invitando ad applaudire il patron di Tesla e SpaceX. I repubblicani al Congresso si sono alzati in piedi per dedicargli un'ovazione.

"Con l'amministrazione Trump tutte queste truffe - e ce ne sono di molto peggiori ma non mi sembra il caso di parlarne - sono così terribili... Molte altre sono state scoperte e portate alla luce e rapidamente distrutte da un gruppo di persone molto intelligenti, soprattutto giovani, guidati da Elon (Musk) e noi siamo contenti. Abbiamo trovato centinaia di miliardi di dollari in truffe" ha detto Trump.