Trump crea una task force contro "la discriminazione anticristiana"

Milano, 6 feb. (askanews) - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato giovedì la creazione di una task force per "sradicare i pregiudizi anticristiani" nel governo.

Il miliardario repubblicano ha detto che il nuovo procuratore generale Pam Bondi sarà a capo della task force per porre fine alla "persecuzione" della religione maggioritaria degli Stati Uniti, per "fermare immediatamente ogni forma di bersaglio e discriminazione anticristiana" nel Dipartimento di Giustizia, nell'Internal Revenue Service, nell'FBI e in altre agenzie governative.

Trump ha anche detto che perseguirà "la violenza e il vandalismo anticristiano nella nostra società". "Proteggeremo i cristiani nelle nostre scuole, nelle nostre forze armate e nel nostro governo, nei nostri luoghi di lavoro, negli ospedali e nelle nostre piazze", ha detto Trump a una colazione di preghiera nazionale in un hotel di Washington. Ha anche annunciato la creazione di un "ufficio per la fede della Casa Bianca" guidato dalla sua consigliera spirituale, la televangelista Paula White.