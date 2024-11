Trump attacca Liz Cheney: "Il padre ha distrutto il Medio Oriente"

Roma, 2 nov. (askanews) - "Molti musulmani e arabi americani hanno amici e familiari che vivono in Medio Oriente e Kamala sta conducendo una campagna a fianco dei guerrafondai come Liz Cheney. Come pensi che sia? Vogliono ottenere il voto arabo-americano. Vogliono ottenere i voti musulmani. Quindi sceglie Liz Cheney, il cui padre ha praticamente distrutto il Medio Oriente. Non penso possa funzionare troppo bene": così l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio elettorale a Warren, nel Michigan, dove ha ballato sulle note di YMCA dei Village People.

"Ma se date una pistola a Liz Cheney e la mettete sul campo di battaglia con dei fucili puntati contro, lei non avrebbe né il coraggio, né la forza o la resistenza per guardare il nemico negli occhi. Non lo farebbe. Lei starebbe seduta a Washington e direbbe 'Oh, dovremmo andare ad attaccare l'Iran, l'Iraq, attaccheremo tutti'. Ecco perché ho rotto con lei. Tutto quello che voleva fare era andare in guerra con tutti. Perché, come Kamala, è una persona stupida".