Trump attacca Kamala Harris dopo la sua intervista sulla Cnn

Johnstown (Pennsylvania), 31 ago. (askanews) - Kamala Harris "un peso piuma" incapace di gestire Xi Jinping e Vladimir Putin: è il messaggio che Donald Trump ha diffuso parlando durante un comizio elettorale a Johnstown, in Pennsylvania, uno degli Stati in bilico ("swing states") in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre negli Usa. Trump, con tono sarcastico e sprezzante si è riferito in particolare alla prima intervista nazionale rilasciata ieri alla Cnn da Kamala Harris e il suo candidato alla vicepresidenza Tim Walz. "Kamala Harris. L'avete vista? L'avete vista ieri sera? L'avete vista ieri sera? Non lo so. Pensate che sarà in grado di gestire il presidente Xi? Non lo so, non credo. La Cina, la Corea del Nord, la Russia? Non lo so", ha detto il candidato repubblicano alla presidenza, che ha anche attaccato Walz chiamandolo "Tampon Walz", ("Walz assorbente"), un nomignolo denigratorio affibiatogli dai repubblicani in riferimento a una legge da lui approvata come governatore del Minnesota per introdurre l'obbligo di fornire assorbenti mestruali nelle scuole.