Trump "apre" sui dazi, proposta Usa su tavolo leader Ue

Bruxelles, 27 giu. (askanews) - Prima l'"apertura" sul termine del 9 luglio stabilito per l'entrata in vigore dei dazi americani sui prodotti europei, poi l'invio alla Commissione europea della proposta per trovare un'intesa. Nel giorno in cui i leader europei sono riuniti in Consiglio, arriva la 'mossa' di Donald Trump nella trattativa sugli incrementi tariffari all'importazione di merci dal Vecchio Continente che scuote le economie mondiali.

"La deadline non è definitiva, forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente" ha detto la portavoce del tycoon, Karoline Leavitt.

Poi, mentre i 27 erano a cena proprio per discutere dei dazi, è arrivata la notizia che Ursula von der Leyen aveva ricevuto la proposta americana. L'ipotesi che circolava negli ultimi giorni era quella di dazi generalizzati al 10%, ma non ci sono ancora dati certi.

Tra i leader europei, le posizioni sono diversificate. Mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha auspicato che si chiuda "rapidamente" un accordo commerciale anche "sporco", la Francia si è detta non disposta ad accettare un'intesa "asimmetrica" con dazi generalizzati al 10% per tutte le importazioni europee in Usa.

In mezzo c'è Giorgia Meloni che ha aperto alla possibilità di accettare tariffe del 10%, che "non sarebbero per noi particolarmente impattanti", ha detto a L'Aja.

Nel caso di dazi "asimmetrici", secondo l'Europa (ed è anche la linea dell'Italia) questi dovrebbero essere "compensati".

I settori europei dell'auto, dell'alluminio e dell'acciaio hanno urgenza di avere certezze sul trattamento a cui verranno sottoposti visto che già oggi devono sottostare ai dazi del 25% introdotti dall'amministrazione Trump.