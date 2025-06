Trump: accordo con la Cina chiuso, Pechino fornirà terre rare

Milano, 11 giu. (askanews) - "Accordo fatto con la Cina". Lo ha annunciato su Truth social il presidente americano Donald Trump, spiegando che l'intesa commerciale con Pechino è chiusa "in attesa dell'approvazione finale" da parte sua e del presidente Xi.

Trump ha scritto che la Cina fornirà agli Stati Uniti "magneti completi e tutte le terre rare necessarie", mentre Washington garantirà a Pechino quanto pattuito, compreso l'accesso degli studenti cinesi alle università americane ("che è sempre andato bene per me!", ha scritto).

Secondo il presidente Usa, l'accordo prevede "tariffe totali al 55%" sui prodotti cinesi, mentre Pechino applicherà il 10% sui beni americani. "Il rapporto è eccellente", ha concluso Trump.

"In aggiunta a quanto già detto sulla Cina, il presidente Xi ed io lavoreremo a stretto contatto per aprire la Cina al commercio americano", ha scritto Trump in un altro post.

L'accordo tra Cina e Stati Uniti è stato raggiunto dopo una intensa due giorni a Londra di colloqui commerciali ad alto livello cui è seguita la relazione sull'esito degli incontri ai rispettivi leader.