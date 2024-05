Triennale, la live performance di Ritratto di città (20/20.000Hz)

Milano, 23 mag. (askanews) - Mercoledì 22 maggio negli spazi del Salone d'Onore di Triennale Milano si è tenuta la live performance di Ritratto di città (20/20.000Hz), in cui MASBEDO, G.U.P. Alcaro e Davide Tomat hanno dato vita a un'esperienza partecipativa e immersiva. Progettata per Triennale Milano, la performance mette in sinergia video, architettura e città attraverso suoni e immagini della video installazione di Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni esposta in mostra a Milano al Museo del Novecento fino a domenica 30 giugno 2024.

Ritratto di città (20/20.000Hz) è un progetto stratificato e multimediale a cura di Cloe Piccoli, fra i vincitori dell'undicesima edizione di Italian Council (2022), il programma della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura volto alla promozione internazionale dell'arte contemporanea italiana. Ritratto di città è un itinerario per tappe che si declina nella realizzazione di un inedito video multicanale, un'installazione immersiva, una serie di performance sonore, un public program e un volume edito da Marsilio Arte con progetto grafico di Leftloft.