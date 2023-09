Treni pieni di grano ucraino fermi al confine con la Polonia

Dorohusk (Ucraina), 21 set. (askanews) - Mentre la Polonia estende unilateralmente il divieto sulle importazioni di grano ucraino, i treni pieni di grano ucraino in transito e coperti da teloni vengono parcheggiati al confine tra i due paesi alla stazione di Dorohusk. Ieri il leader del partito Diritto e Giustizia, Jaroslaw Kaczynski, ha affermato che l'accordo implicito tra Varsavia e Kiev per difendere l'Ucraina non prevede il "sacrificio dell'agricoltura polacca". Gli agricoltori polacchi sono allarmati dal calo dei prezzi dei cereali dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Kiev ha fatto sapere che terrà colloqui con Varsavia nei prossimi giorni riguardo alla crescente controversia sulle esportazioni di grano ucraine.