Tel Aviv, 19 gen. (askanews) - Lacrime e applausi in piazza a Tel Aviv salutano le immagini in diretta della liberazione dei tre primi ostaggi israeliani, grazie all'accordo di tregua con Hamas. Si tratta di tre donne Romi Gonen, 24 anni, Emily Damari, 28 anni, Doron Steinbrecher, 31. Cittadini e alcuni parenti degli ostaggi hanno atteso la notizia insieme in strada, assistendo alle delicate fasi del passaggio da Hamas alla Croce rossa e poi all'esercito israeliano.