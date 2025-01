In questa edizione: Tel Aviv, sirene d'allarme a 24 ore da tregua, Meloni sarà presente al giuramento di Trump, Tiktok vietato negli Usa da domani, Inseguimento Ramy, per i pm nessuna violazione, Maltempo in Sicilia, piogge e trombe d'aria, Calcio, serie A: la Roma piega il Genoa 3-1