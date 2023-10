Trasporti, Sicily by car pronta a crescere in Europa

Roma, 6 ott. (askanews) - Sicily by car, tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve termine, punta sempre di più a rafforzare la sua presenza in Europa. La società è già presente in Albania, Malta, Francia, Austria, Polonia e Montenegro in forza di accordi con partner strategici. Il modello di business prevede una capillare diffusione del brand "SBC Europe" grazie a una rete di agenzie e insegne locali pronte ad aprirsi a collaborazioni continuative basate sulla reciprocità del servizio tramite partnership commerciali in co-brand. Un modello consolidato come spiega il presidente Tommaso Dragotto: "Considerando che il turismo non tramonta mai, abbiamo pensato di dedicare parte della nostra flotta al leisure, al business internazionale, mondiale, un 30% al b2b. Questa è la strategia che usiamo e che useremo sia in Italia, sia in futuro. E' un modello a mio giudizio vincente. Siamo orientati pesantemente sull'Europa, perché chiaramente per noi è come andare a raggiungere quello che io ho sempre sognato: l'Europa con Sicily by car, che è bellissimo".

La sostenibilità è uno dei pilastri di questo modello come prosegue il presidente Dragotto: "Come Sicily by car siamo stati i primi nel 2017 a organizzare il primo giro di una regione, nel caso particolare della Sicilia in Europa. Siamo stati i primi in assoluto, siamo stati abbastanza lungimiranti in materia. Il nostro autoparco credo che abbia circa 7 mila macchine ibride e plug in. Quindi più sostenibili di così... Mancano le colonnine elettriche, ma non dipende da noi, dipende dalle istituzioni: se le piazzeranno in futuro quanto meno nelle autostrade sono convinto che il mondo elettrico avrà un'evoluzione sostenibile notevole".

Il gruppo ha chiuso il primo semestre con un utile di 5,4 milioni di euro in un contesto di congiuntura economica non facile. "Abbiamo una semestrale efficiente - ha concluso Dragotto -, non come nel 2022 che è stato un anno notevolissimo per tutti indistintamente però abbastanza, abbastanza. abbastanza soddisfacente".

Fondata da Dragotto nel 1963, Sicily By Car ha una rete in Italia di oltre 50 uffici di noleggio, con un presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e una presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica, con una flotta di circa 13 mila veicoli.

Inviati del 04/10/23 17:55 -- Audio - alf - Videonews Sicily by car

00:00:00:00 20231004_video_17552583 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00

Inviati del 04/10/23 17:56 -- Audio - alf - Videonews Sicily by car

00:00:00:00 20231004_video_17562633 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00

Inviati del 05/10/23 14:30 -- Audio - EDIT 1 - ATTESA OK - Videonews Sicily by car

00:00:00:00 20231005_video_14295177 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00

Inviati del 05/10/23 14:35 -- Audio - EDIT 1 - ATTESA OK - Videonews Sicily by car

00:00:00:00 20231005_video_14353089 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00