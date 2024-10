Transizione 5.0, una grande opportunità per le imprese

Roma, 9 ott. - Con decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'11 Settembre 2024 è stata disposta l'apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell'ambito del Piano Transizione 5.0.

Ad oggi, tuttavia, come sottolineato dal dott. Calabrò, capo delle segreteria tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le domande presentate sono poche. Emerge dunque la necessità di informare adeguatamente le imprese sull'opportunità offerte da questo Piano, che si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, un sostegno di ben 6,3 miliardi di euro.

In particolare si pone l'obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica, con l'introduzione di un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Tra i beni agevolabili ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati, i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.

L'ammontare del credito d'imposta varia in relazione alla quota d'investimento e alla riduzione dei consumi. Come evidenzia l'avv. Claudio Vinci, Cassazionista, si tratta, in conclusione, senza dubbio di una misura fondamentale che le imprese dovrebbero cogliere in funzione agevolativa e di sviluppo, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici. Ad oggi risultano, tuttavia, poche le domande presentate sia perché la misura è probabilmente poco conosciuta che perché l'iter per ottenere l'agevolazione e realizzare gli investimenti agevolabili appare lungo e complesso ed il termine per terminare gli investimenti è fissato al 31 dicembre 2025, un orizzonte tempore, dettato dalla normativa comunitaria forse troppo breve. Sarebbe a tal fine sicuramente opportuna una proroga del termine da parte di Bruxelles, come richiesto dalle stesse imprese e auspicato dallo stesso dott. Calabrò del Ministero, stante la complessità dei progetti.