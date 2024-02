Tra Fedez e Chiara Ferragni è finita, i due si sono lasciati

Milano, 22 feb. (askanews) - Dall'idillio dei Ferragnez raccontato h24 su 24 alla rottura. Il loro amore sempre sotto i riflettori e sbandierato sui social non ha retto alle difficoltà della vita reale. Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. La notizia era nell'aria, non c'è la conferma ufficiale, ma è stata diffusa sul sito Dagospia, poi ripresa e confermata da altri media: il rapper da domenica scorsa ha lasciato la casa familiare.

Dal Sanremo dell'anno scorso, che vedeva l'influencer co-conduttrice, il rapporto tra i coniugi non sarebbe stato più lo stesso ma Chiara Ferragni aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito alle prese con seri problemi di salute. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, Fedez non si sarebbe mostrato altrettanto generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari influiscono negativamente sugli affari. Una storia d'amore al capolinea, che riguarda anche i due figli della coppia Leone e Vittoria, continuamente esibiti in ogni situazione possibile dal giorno della loro nascita. I social dei Ferragnez hanno numeri da capogiro: quasi 15 milioni di followers per lui, quasi 30 per lei, ma in costante calo. Non è tutto oro quello che luccica e il loro mondo scintillante e sfarzoso, ha iniziato a tremare sotto i colpi delle inchieste della magistratura. Nel 2020, ai tempi dell'esposto Codacons, Fedez e sua moglie Chiara Ferragni erano un po' degli opinionisti; dai governi alle scelte internazionali hanno commentato tutto creando posti di lavoro, donando posti letto agli ospedali alle prese con l'emergenza Covid, sensibilizzando i giovani sui virus. L'apice del successo della coppia a Sanremo 2023, da lì in poi le cose hanno preso una piega diversa, l'influencer è inciampata sul pandoro Balocco, sulle bambole, sui biscotti sulla beneficenza. Ed ora l'abbandono di casa da parte di Fedez per una storia che promette altri colpi di scena.