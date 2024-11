Touchpoint awards, premi a GdF, Italia Oggi e Ital Communication

Milano, 29 nov. (askanews) - Sono stati assegnati a Milano i Touchpoint Awards Strategy, riconoscimenti di Oltre La Media Group che celebrano il Brand Positioning e le Strategie di Comunicazione più innovative ed efficaci, con una vocazione internazionale e attenzione particolare alle idee che possono segnare il futuro della comunicazione. Oltre ai 16 progetti scelti nelle varie categorie, sono stati assegnati anche due premi speciali, pensati per chi ha saputo distinguersi per visione e capacità di trasformare idee innovative in risultati concreti.

Il premio Touchpoint "Grandi Storie Italiane" è stato assegnato alla Guardia di Finanza per le iniziative organizzate per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del corpo. "E' stato un anno importantissimo - ha detto il generale di brigata Gianluca Filippi, del Comando Generale della GdF - perché abbiamo voluto offrire un'immagine alla collettività di polizia economico finanziaria moderna e abbiamo realizzato una serie di eventi sia a livello centrale che periferico nelle piazze più iconiche delle città più importanti del nostro Paese. Abbiamo cercato di offrire un'immagine alla Guardia di Finanza a 360 gradi su quello che è il suo ruolo e la sua professionalità".

Il premio Touchpoint "Informazione & Impatto sociale" è invece andato a Italia Oggi e Ital Communications per l'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane 2024, giunta alla 26esima edizione. "Negli ultimi due anni con l'apporto di Ital Communication - ha detto Marino Longoni, condirettore di Italia Oggi - l'inchiesta ha avuto una spinta notevole in termini di comunicazione e ormai raggiunge tutti i media, a tutti i livelli, sia i media televisivi, cartacei, social, digitali, tutti i livelli anche nelle più piccole province italiane, dove è stata ripresa, commentata e discussa. E' diventata un punto di riferimento importante a livello nazionale e a livello locale per migliorare le strategie politiche degli amministratori locali e anche per confrontarsi tra di loro".

Il premio principale della serata è andato alla campagna "Gli Esperti", realizzata da Micidial per MV Line.