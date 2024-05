Toti, l'avvocato: ha sempre perseguito solo interessi pubblici

Genova, 8 mag. (askanews) - "Ho incontrato il presidente, è stato un incontro di lavoro. Il presidente è ben determinato ad esaminare e approfondire gli atti per presentare una difesa che spieghi come i fatti che sono richiamati negli atti stessi siano in realtà da interpretare differentemente, alla luce della politica che ha sempre seguito lui e la Regione da lui guidata a tutela esclusivamente di interessi pubblici e non privati, di interessi del territorio che sono stati perseguiti anche attraverso forme che hanno potuto indurre ad equivoci ma che in realtà non hanno mai sconfinato in nulla di illecito". Lo afferma l'avvocato Stefano Savi, difensore del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dal 7 maggio agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione.

"Il 10 maggio alle 14 - sottolinea il legale del governatore ligure - ci sarà l'interrogatorio di garanzia e successivamente vedremo come comportarci. Nel frattempo - ha concluso l'avvocato Savi - stiamo esaminando ed esamineremo tutti gli atti processuali".