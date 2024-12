Toti: io vittima di un'interpretazione errata del mio agire

Roma, 18 dic. (askanews) - "Mi sento vittima di un'interpretazione errata del mio agire, non voglio attaccare i magistrati, io credo che possano sbagliare per colpa o dolo, certamente in convinzione mia hanno sbagliato ma il problema vero è che gli strumenti per questo grave errore glieli ha dati la politica, non se li sono inventati loro".

Così l'ex governatore della Liguria, Giovanni Toti, commentando la ratifica del patteggiamento a una pena di 2 anni e 3 mesi convertita in 1.620 ore di lavori socialmente utili, a margine della presentazione a Roma del suo libro "Confesso: Ho Governato. Dal ponte Morandi alla rinascita della Liguria: un modello contro l'ipocrisia della politica".