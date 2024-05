Toscana, Giani: segnali di crisi da sistema moda, serve rilancio

Firenze, 14 mag. (askanews) - "Ho personalmente convocato per oggi alle 16 il tavolo di crisi per poter capire, approfondire, con tutti coloro che ne sono parte in causa, gli aspetti che il sistema moda propone per un suo rilancio, un suo sviluppo, ed un sistema istituzionale". Lo ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

"Stiamo parlando del sistema economico, ma -ha aggiunto Giani- anche del suo senso di creatività, di innovazione, che ha caratterizzato la Toscana nel mondo, che vive delle situazioni da analizzare a fondo. Il sistema moda ha dato un primato alla Toscana nelle esportazioni, una luce per quello che riguarda il coinvolgimento dei diretti interessati negli appuntamenti che vedono l'impresa toscana primeggiare nel mondo, e ora che vi sono segni di crisi è bene analizzarli per assumere in una sinergia tra pubblico e privato le misure che sostengano il settore e lo portino al rilancio secondo quella che è la nostra tradizione. Cosa farà? Innanzitutto ascoltare, poi capire e -ha concluso Giani- decidere".