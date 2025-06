"Torniamo a sentire": Francesco Pannofino presta la voce alla nuova campagna UNHCR

Roma, 4 giu. (askanews) - Questo è lo spot dell'UNHCR per la nuova campagna "Torniamo a sentire", a cui ha prestato la voce Francesco Pannofino. La campagna vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e invitare a sostenere l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati impegnato a raccogliere fondi urgenti per garantire cibo, acqua e assistenza medica a milioni di rifugiati e sfollati in Paesi come Sudan, Sud Sudan, Ciad ed Etiopia, duramente colpiti da una serie di tagli ai finanziamenti umanitari che vanno dal dipartimento USAID smantellato dall'amministrazione Trump a decurtazioni di aiuti di altre fonti che interessano anche molte altre agenzie delle Nazioni Unite, ONG internazionali, attori locali e persino paesi ospitanti. Tutti questi soggetti stanno affrontando crescenti incertezze finanziarie, con il rischio concreto di un effetto a catena che potrebbe lasciare milioni di persone sfollate senza l'assistenza di cui hanno urgente bisogno.

La situazione è gravissima: quasi 1 milione di rifugiati sudanesi non riceveranno più alcuna assistenza alimentare. 500 mila sfollati in Sudan rischiano di non avere più accesso all'acqua, ai servizi igienici e all'assistenza medica. In Etiopia sono stati chiusi quattro dei sette servizi nutrizionali per rifugiati, mettendo a rischio di malnutrizione grave 80 mila bambini sotto i cinque anni. Sono solo una parte delle tantissime persone che dipendono da questa assistenza e che si sono ritrovate, da un giorno all'altro, con razioni di cibo drasticamente ridotte o completamente azzerate, a causa dei drastici tagli agli aiuti umanitari, che stanno privando milioni di persone del cibo necessario per sopravvivere.

Davanti a questa emergenza, uno studio di AstraRicerche per UNHCR rivela però che gli italiani provano emozioni forti: tristezza (44,5%), compassione (34,1%), preoccupazione (27,7%) e speranza (36,3%). La questione dei tagli sembra ancora poco nota: solo il 10,9% degli intervistati conosce bene il tema, ma una volta informati, 8 italiani su 10 li giudicano ingiusti e sbagliati. Per rispondere a questa emergenza l'UNHCR ha varato la campagna "Torniamo a sentire", con l'obiettivo di raccogliere con la massima urgenza fondi indispensabili per la sopravvivenza di milioni di persone in Paesi come il Sudan, Sud Sudan, Ciad ed Etiopia.