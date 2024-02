Tornano "I tre moschettieri", Garrel: ho bisogno di film d'evasione

Roma, 9 feb. (askanews) - Dopo il successo del primo capitolo, uscito lo scorso aprile, il 14 febbraio arriva nei cinema "I tre moschettieri: Milady", sequel dell'adattamento cinematografico del romanzo di Alexandre Dumas. Questa volta i riflettori sono puntati sull'enigmatica figura di Milady de Winter e sui suoi intrighi di corte. A darle il volto è Eva Green. Al suo fianco, Vincent Cassel riprenderà il ruolo di Athos e Louis Garrel quello di Re Luigi XIII, mentre François Civil è D'Artagnan, Romain Duris Aramis, Pio Marma Porthos.

Garrel spiega perché non poteva mancare nel sequel del film. "Questa volta ero molto interessato al fatto che Martin Bourboulon è un regista a cui piacciono i film di azione. Ci sono delle scene molto teatrali del re con i 4 moschettieri e queste scene saranno in un film di azione. Dunque mi ha dato uno spazio di libertà. Sapevo che il film sarebbe stato pieno di ritmo, dunque ero molto contento di recitare in questo film".

Il regista e attore francese racconta: "Io qualche volta non ho bisogno di film di evasione, ho bisogno di film che mi parlano del contemporaneo, della vita che conosco bene, tipi di film più realisti o naturalisti. Poi ho bisogno visceralmente di film d'evasione e il film di cappa e di spada è il film per eccellenza un film di evasione".