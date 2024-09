Perugia, 4 set. (askanews) - Torna dal 6 al 20 settembre la 79esima edizione della Sagra Musicale Umbra: il festival, fra i più antichi d'Italia, quest'anno sarà dedicato al grande tema del notturno in musica. In cartellone musica sacra, danze Sufi e cori. Alla Sagra debutterà una versione pocket della Bohème ideata dal tenore Terranova e pensata per avvicinare il pubblico di Tik Tok alla grande opera lirica. Il direttore artistico Enrico Bronzi ha presentato ad askanews la manifestazione.