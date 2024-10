Tognocchi, Erion Packaging: "Imballaggi, una sfida per imprese"

Roma, 22 ott. (askanews) - Confezionato o sfuso? A Roma la risposta arriva da uno studio condotto da Altroconsumo e presentato nell'ambito del progetto, 'Sceglilo sfuso o riciclabile', finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5". Durante la giornata sono state analizzate le abitudini di consumo degli italiani, mettendo in evidenza il ruolo chiave di un packaging riciclabile o del prodotto sfuso per ridurre l'impatto sull'ambiente.

Fabio Tognocchi, Strategic Development and Innovation Erion Packaging, ha dichiarato sul merito: "Secondo noi il punto di vista critico e forse migliorabile è la gestione degli imballaggi in plastica. Quanto si è riuscito a fare in questi ultimi anni è notevole, ma c'è ancora una grossa fetta di rifiuti che deve essere valorizzata. La normativa propone un ricorso al riutilizzo molto importante, pensiamo che sia una sfida grossissima a livello logistico ed economico per le imprese, soprattutto quando importano le apparecchiature elettroniche dall'estero. È necessario un percorso combinato di riciclo e di riutilizzo per migliorare le performance del sistema Paese".