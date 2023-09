"Time for Change", Annie Lennox e Mahmood incantano il Colosseo

Roma, 11 set. (askanews) - Annie Lennox si esibisce per lo straordinario evento benefico, dal titolo "Time for Change", in una location d'eccezione: il Parco archeologico del Colosseo. Per l'iniziativa è stato sfondato il tetto dei 500.000 dollari a sostegno della lotta contro la poliomielite. Un risultato concreto per la campagna End Polio promossa dal Rotary International con un concerto mozzafiato a più voci, tra momenti di danza, interpretazione e musica.

Oltre ad Annie Lennox hanno preso parte all'evento Mahmood, Nicola Piovani, Jago (che per l'occasione ha fatto arrivare al Colosseo il suo 'bambino' di marmo), Cristina Bowerman (che ha curato una cena stellata prima dello spettacolo), il ballerino Dergin Tokmak, i giovanissimi Violin Twins, Maria Grazia Cucinotta (madrina della serata), Luca Tommassini (alla direzione artistica): tutti uniti nell'occasione di Time for Change (evento ideato e prodotto da Danilo Cirilli e promosso grazie al prezioso contributo di Alberto Cecchini, per sostenere la sfida di un mondo più inclusivo).

"Il cambiamento è una cosa molto forte - dice Mahmood -. Io credo che più parlarne è importante farlo all'interno dei testi, con le produzioni, creare un proprio genere e una propria strada nella musica credo sia sempre un cambiamento per qualsiasi artista".

Lo spettacolo ha alternato momenti di danza e canto, fino alle note del Premio Oscar, Nicola Piovani. Il giovane artista Jago ha portato un'opera dal titolo emblematico "Look down". "Ogni tempo è il tempo del cambiamento quando si agisce, altrimenti c'è il tempo dell'osservazione. C'è chi vive il tempo del cambiamento perché fa e c'è chi vive il tempo del lamento perché qualcun altro fa al posto suo".

Ideatore e produttore di Time for Change è Danilo Cirilli: "Time for Change è un invito a guardare in maniera diversa il mondo, ad ascoltarlo. Siamo oramai catapultati in una realtà così rapida e veloce, distratti dai social network, che è il momento di fermarsi e decidere di salvare un mondo che ci sta implorando aiuto".