TIM, lo sviluppo per l'industria manufatturiera passa dal 5G

Bologna, 26 mar. (askanews) - Come sviluppare al meglio una tecnologia potente come la rete 5G? La domanda è rimbombata anche a Bologna per il "5G Industrial Experience Hub", l'evento realizzato da TIM Enterprise in collaborazione con BI-REX, in partnership con Qualcomm. Analisi di scenari e trend delle reti private 5G attraverso use case concreti, per evidenziare come gli investimenti in questa tecnologia possano dare un nuovo impulso alla crescita, in questo caso, del comparto manufatturiero. Tutto confermato dal rapporto "Il 5G per una industria moderna e sostenibile", realizzato dal Centro Studi TIM in collaborazione con NetConsulting e BI-REX.

Sviluppi approfonditi da Antonio Morabito, Responsabile Business Development e Marketing di TIM Enterprise, piattaforma tecnologica che ha l'obiettivo di sviluppare innovazione: "Il 5G è una tecnologia rivoluzionaria, con performance e affidabilità enormi. Crediamo sia il momento giusto, per le grandi aziende manifatturiere, per sfruttarlo al meglio. Fra rete, cloud computing e l'intelligenza artificiale, riusciamo a portare questi sviluppi nei macchinari, aumentando produttività e competitività delle aziende. TIM Enterprise è la più grande piattaforma tecnologica del Paese, una piattaforma che è composta da tecnologie, connettività, cloud ed edge computing e 5G. Su questa piattaforma noi stiamo continuando a sviluppare innovazione, lo stiamo facendo insieme ai Competence Center: il BI-REX è uno dei Competence Center più importanti, più produttivi che c'è in Italia e insieme a loro abbiamo prodotto degli use case molto concreti che sono applicabili sin da subito a tutta l'azienda manufatturiera. Investimenti in reti private 5G possono aumentare l'efficienza operativa delle imprese italiane fino al 30%, garantendo un ritorno sugli investimenti superiore al 100% in meno di 5 anni".

Gli investimenti in reti private 5G possono aumentare l'efficienza operativa delle imprese manufatturiere italiane fino al 30%, garantendo un ritorno sugli investimenti (ROI) superiore al 100% in meno di cinque anni. Alla presenza del Presidente di NetConsulting Cube, Giancarlo Capitani, potenziali orizzonti analizzati anche da Stefano Cattorini, direttore generale di BI-REX: "Come centro di competenza sull'industria 4.0, BI-REX ha costruito un percorso per le imprese per avvicinarle ad un'applicazione industriale dei vari casi d'uso. Il 5G, integrato in tecnologie come edge, cloud e intelligenza artificiale come abilitatore di una digitalizzazione sostenibile dei processi manifatturieri".

Al BI-REX esempi concreti di innovazione, raccontati da Susanna Jean, Responsabile 5G, Verticals & IoT di TIM Enterprise: "Abbiamo visto use case del cacciavite malriposto riportato nel cassetto dal nostro 'cane robot', ma anche della guida in tempo reale grazie ai benefici della tecnologia 5G, a bassissima latenza e altissima precisione, di una stampante 3D. Macchinari di questo tipo comportano tempi importanti, ridurre i tempi di inattività in questo modo è cruciale". Un caso concreto di fabbrica wireless del futuro ("smart factory") con un ambiente digitalmente interconnesso, grazie a tecnologie robotiche come la piattaforma "TIM Multi Robot Orchestrator", oppure la Extended Reality di TIM Enterprise.

Inoltre, arricchita la partnership fra TIM e Ducati con la presentazione del robot NTB-01 sviluppato da Ducati Corse e Lenovo che, grazie al 5G, può analizzare e mappare i circuiti di gara con trasmissione dei dati live.