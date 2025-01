TikTok, Trump rinvia l'applicazione del divieto di 75 giorni

Roma, 21 gen. (askanews) - Tra i suoi primi provvedimenti da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha emesso un decreto che ordina di sospendere per 75 giorni l'applicazione della legge che ha vietato TikTok negli Stati Uniti. La norma era entrata in vigore per 12 ore, bloccando il social network fino all'annuncio di Trump di volerla sospendere in modo da trovare una soluzione, definendo la piattaforma "molto popolare" e sottolineando l'importanza di salvarla.

La legge, approvata dal Congresso nel 2024, impone alla società madre cinese Byte-Dance di venderla, pena la messa al bando sul territorio statunitense.

La Cina ha chiesto che gli Usa ascoltino "le voci razionali". La portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha detto: "Ci auguriamo che la parte americana ascolti attentamente le voci razionali e offra un ambiente commerciale aperto, equo, giusto e non discriminatorio per i soggetti di mercato di tutti i paesi che operano negli Stati Uniti. Per quanto riguarda le operazioni e le acquisizioni aziendali - ha continuato - riteniamo che queste debbano essere decise autonomamente dalle imprese in base ai principi di mercato. Se sono coinvolte aziende cinesi, tali attività devono rispettare le leggi e i regolamenti della Cina".