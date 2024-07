"Those About to Die", su Prime Video la serie sull'antica Roma

Roma, 20 lug. (askanews) - In attesa che a novembre arrivi nei cinema "Il Gladiatore 2" di Ridley Scott su Prime Video è ora disponibile "Those About to Die", diretta dal regista di "Indipendence Day" e "Godzilla" Roland Emmerich. La serie, ambientata nell'Antica Roma e nel Colosseo, è stata sceneggiata da Robert Rodat, già autore di ""Salvate il soldato Ryan", ed è ispirata all'omonimo libro di Daniel P. Mannix.

Siamo nel 79 D.C. e Roma è la città più ricca del mondo, con un grande flusso di schiavi che arrivano come manodopera e i romani che si nutrono di "Panem et Circenses". "Those About to Die" esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere, corruzione, scommesse. Gran parte del film, cioè circa l'80% delle scene, è girata a Cinecittà, mentre il resto è stato realizzato in computer grafica, come spiega il regista: "Avevo visitato Cinecittà quando ero uno studente di cinema e fu pazzesco perché vidi Fellini che girava 'E la nave va'. Quindi per me quello era l'unico posto dove avrei potuto girare questa serie, con i set all'aperto, gli studi, e non solo perché qui c'è il 40% di sconto fiscale!".

Nel film Anthony Hopkins interpreta Vespasiano e Iwan Rheon interpreta Tenax, protagonista della serie. L'attore racconta: "A Roma mentre andavi in macchina verso gli studi la mattina costeggiavi il Circo Massimo e il Colosseo e tutto il resto. Camminavi e ti sentivi parte della storia, e io ora sono diventato un grande appassionato di storia romana".