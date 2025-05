The Kolors annunciano a sorpresa la nuova hit dell'estate

Roma, 5 mag. (askanews) - Durante la registrazione dell'On the Road di Battiti Live di Radio Norba, The Kolors hanno rivelato il loro nuovo tormentone estivo, esibendosi sulle note della nuova canzone e regalando ad alcuni fortunati un'anteprima esclusiva.

Non si conoscono ancora la data di uscita e il titolo del nuovo brano, ma lo "spoiler" arriva dopo l'incredibile sorpresa ricevuta nella giornata di sabato 3 maggio da diverse coppie di sposi a Napoli, che durante i festeggiamenti dei loro matrimoni, hanno avuto una visita inaspettata: a sorpresa, infatti, The Kolors hanno fatto visita nelle sale dei ricevimenti. Stash e soci hanno così fatto scatenare sposi e invitati sulle note del nuovo brano, ed ora c'è la conferma: è in arrivo una nuova hit della band.

(Immagini Radio Norba Instagram)