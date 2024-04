"The Idea of you", Hathaway rinasce con il cantante della boy band

Roma, 30 apr. (askanews) - Anne Hathaway torna con una commedia romantica di cui è interprete e anche produttrice, "The Idea of you", dal 2 maggio su Prime Video. L'attrice 41enne, che ha recentemente raccontato al New York Times il suo momento di rinascita dopo un periodo buio in cui ha abusato di alcol, qui è protagonista di una storia d'amore tra una madre separata e il giovane cantante di una boy band. Il film è ispirato al romanzo di Robinne Lee, diretto da Michael Showalter e a fianco di Hathaway c'è Nicholas Galitzine.

"A questa donna all'improvviso succede una cosa del tutto inaspettata. Sta uscendo da questo terribile trauma dovuto alla rottura con il marito e in qualche modo rinasce, si riscopre diversa". L'incontro tra i due protagonisti avviene al festival di Coachella, dove lei è costretta ad accompagnare la figlia. Lì nasce, per caso, un'appassionata relazione, con qualche difficoltà di gestione. "Io e Anne abbiamo costruito un'amicizia, quindi anche le scene intime sono state più facili. E in quelle scene raccontiamo anche il piacere di una donna, che spesso in commedie del genere non viene mostrato".