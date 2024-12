The Human Safety Net, per Natale una raccolta di doni

Venezia, 9 dic. (askanews) - Un Natale di condivisione e di vicinanza: The Human Safety Net a Venezia ribadisce il proprio impegno a favore delle famiglie più fragili, e tra le altre iniziative, organizza una raccolta di doni.

"The Human Safety Net - ha detto ad askanews Alexia Boro, direttrice della Casa di The Human Safety Net di Venezia - è attiva nel mondo in 26 Paesi, in quasi 400 città, ed è a fianco delle persone più vulnerabili per aiutarle a trovare una vita migliore. E lo fa attraverso la collaborazione con le associazioni locali per creare dei programmi molto concreti che diano a queste persone la possibilità di avere gli strumenti per stare meglio. Adesso si avvicina il Natale, quindi insieme a The Human Safety Net Italia si è deciso di aprire la Casa di The Human Safety Net a Venezia in Piazza San Marco per una raccolta doni, per far sì che il Natale anche per queste persone sia un po' speciale. Quindi vi invitiamo, se siete a Venezia, l'11 e il 12 dicembre, a portare un piccolo dono per bambini da 0 a 6 anni, ma anche un piccolo pensiero per i genitori, per le mamme e per i papà, in modo che tutti insieme si possa festeggiare un Natale più giusto".

Anche questa è un'iniziativa che si inserisce nella visione della Fondazione creata da Generali Italia di offrire a tutti la possibilità di sviluppare il proprio potenziale.