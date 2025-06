The Human Safety Net, nuove potenzialità e ingresso libero

Venezia, 13 giu. (askanews) - La mostra interattiva "A World of Potential", che da tre anni caratterizza la Casa di The Human Safety Net a Venezia, si rinnova con nuovi contenuti, esperienze sensoriali e storie di ispirazione. Al centro resta sempre l'invito alle persone a scoprire i propri punti di forza, stimolando valori come curiosità, creatività, speranza, lavoro di squadra, gratitudine, perseveranza e intelligenza sociale. Temi che sono cari alla stessa missione di The Human Safety Net e che rappresentano anche gli ambiti nei quali si muove l'azione della fondazione di Generali, che opera per liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità e sostenere la loro crescita.

"Da quest'anno - ha spiegato ad askanews Emma Ursich, CEO della Fondazione The Human Safety Net - l'accesso è libero per tutti con una possibilità di fare una donazione che va a favore dei nostri programmi e per noi questo spirito è proprio quello che rappresenta The Human Safety Net, che è un movimento di persone che aiutano persone. Accoglienza e inclusione per tutti per veramente generare insieme qualcosa di diverso e promuovere l'impatto, ovviamente non solo a Venezia, ma anche in tutto il mondo".

Un impatto che si manifesta anche nel coinvolgere i visitatori di "A World of Potential" in un discorso di valorizzazione delle proprie qualità che si può ripercuotere in un miglioramento della vita di ciascuno, ma anche delle comunità che abitiamo e viviamo. tra le novità del 2025, poi, anche il rinnovato shop, che ora, al piano delle esposizioni, presenta libri e oggettistica legata all'attività della Fondazione.