The Chosen: Ultima Cena, Anteprima in Vaticano

Roma, 2 apr. - La Filmoteca Vaticana ha ospitato un evento storico: l'anteprima dei primi due episodi della quinta stagione di The Chosen, intitolata Ultima Cena, che presto sarà visibile nei cinema italiani.

L'evento ha visto la partecipazione del Reverendo Monsignore Lucio Adrian Ruiz, Segretario del Dicastero per la Comunicazione, e del Dottor Andrea Tornielli, Direttore della Direzione Editoriale del Dicastero per la Comunicazione. Presenti anche numerosi sacerdoti e pastori di diverse Chiese evangeliche, oltre a volti noti come Alessandro Greco e Beatrice Bocci. Tra i partecipanti, rappresentanti di comunità come Nuovi Orizzonti e giornalisti di testate nazionali e internazionali.

Ospite d'eccezione dell'evento è stata Elisabeth Tabish, interprete di Maria Maddalena nella serie, che al termine della proiezione ha risposto alle domande dei presenti.

L'anteprima ha suscitato grande entusiasmo, segnando un momento significativo: per la prima volta The Chosen è stato proiettato in Vaticano, ricevendo ufficialmente il patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione nell'ambito del Giubileo.

Giovanni Zappalà, responsabile per la divulgazione in Italia della serie, ha dichiarato:

"Siamo in Vaticano, è appena terminata la première, l'avant-première dei nuovi episodi di The Chosen. The Chosen: Ultima Cena, questo fenomeno che sta impattando in tutto il mondo. Stimiamo oltre 280 milioni di spettatori unici nel mondo per circa 800 milioni di episodi visti, ma questo è il passato, perché il presente e il futuro ci vedono in tutti i cinema, in tutta Italia, dal 10 al 16 aprile per vedere una delle stagioni, se non la stagione più incalzante ed emozionante di The Chosen. Io sono Giovanni Zappalà e ho il privilegio di rappresentare The Chosen in Italia, ma mi faccio portavoce di una fanbase molto più grande: sono oltre 300 mila le app The Chosen scaricate in Italia e i numeri continuano a crescere inarrestabili. Ma, al di là dell'aspetto aritmetico del successo di The Chosen, la bellezza di questo progetto continua a impattare quanti scelgono di vederlo."

Un tour di anteprime nelle principali città italiane

In vista dell'uscita ufficiale di The Chosen: Ultima Cena, prevista nei cinema italiani dal 10 al 16 aprile, sono state organizzate cinque proiezioni speciali in anteprima. Ogni evento sarà introdotto da Giovanni Zappalà, Ambasciatore di The Chosen Italia, che accompagnerà il pubblico in un'esperienza esclusiva. L'anteprima di Roma sarà arricchita dalla presenza dell'attrice Elisabeth Tabish.

Calendario delle anteprime (prevendita su The Space e UCI Cinema): Martedì 1 aprile - Roma, Cinema Moderno, ore 20:30 Giovedì 3 aprile - Milano, UCI Bicocca, ore 19:50 Sabato 5 aprile - Palermo, UCI Palermo, ore 19:50 Domenica 6 aprile - Catania, UCI Catania, ore 20:30 Lunedì 7 aprile - Napoli, The Space Napoli, ore 21:00

L'elenco completo delle sale che proietteranno The Chosen: Ultima Cena dal 10 al 16 aprile è in continuo aggiornamento su thechosenlastsupper.com e nexostudios.it.

Girato in formato cinematografico, The Chosen: Ultima Cena porta sul grande schermo la Settimana Santa, il momento più cruciale della storia. Il film, distribuito in oltre 40 Paesi tra Stati Uniti, Sud America, Europa, Asia e Africa, sarà accompagnato da eventi speciali e red carpet in Brasile, Spagna, Messico e Stati Uniti.

La storia di The Chosen: Ultima Cena

Durante questa speciale esperienza cinematografica, il pubblico sarà trasportato alla tavola dell'Ultima Cena.

Nei giorni finali della sua missione, Gesù viene accolto a Gerusalemme come un re, mentre i suoi discepoli attendono con ansia la sua incoronazione. Tuttavia, durante la cena pasquale, il Maestro ribalta le aspettative, trasformando il significato della tradizionale festa ebraica. Il suo gesto scuote i capi religiosi e politici, che, sentendosi minacciati, cospirano per far sì che questa sia la sua ultima Pasqua.

Il fenomeno The Chosen

The Chosen è la prima serie drammatica storica sulla vita di Gesù, raccontata attraverso gli occhi di coloro che lo hanno conosciuto. Ambientata nella Palestina del I secolo, governata dai Romani, la serie - articolata in sette stagioni - offre uno sguardo intimo e autentico sulla rivoluzione portata dagli insegnamenti di Gesù.

Con oltre 280 milioni di spettatori unici e più di 900 milioni di visualizzazioni, The Chosen è tra le serie più viste al mondo. Nata come un progetto finanziato dal pubblico, oggi conta oltre 17 milioni di follower sui social media. Scritta, diretta e prodotta da Dallas Jenkins, la serie è distribuita a livello globale da Lionsgate.

L'uscita di The Chosen: Ultima Cena nei cinema italiani pochi giorni prima di Pasqua rappresenta un'opportunità unica per immergersi in una delle narrazioni più intense della storia, attraverso un progetto che continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo.