Tex compie 75 anni e festeggia a Milano con la "Tex Week"

Milano, 9 ott. (askanews) - Tex compie 75 anni, festeggiati a Milano fino al 9 ottobre con un evento voluto da Sergio Bonelli Editore: una "Tex Week" nella Rinascente di Piazza Duomo. Il 30 settembre 1948 debuttò in edicola il primo albo a striscia con il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini. Tex è diventato poi il più amato eroe del fumetto italiano, come spiega il fumettista Michele Masiero.

"Settantacinque anni ed è più giovane di tutti noi, anche perché ci sorprende continuamente, continua ad avere un ricambio generazionale, quindi passa veramente nelle famiglie dal nonno al padre al nipote. Ormai oltre ad essere ancora il fumetto più venduto in Italia, tra i più venduto al mondo, è un fenomeno di costume. E quindi è una continua sorpresa, un continuo miracolo".

Tex ha rivoluzionato l'immagine dell'eroe western e ha portato in questo genere di fumetti una vera trasformazione. "Aveva sicuramente un linguaggio più moderno, e questa è la forza che gli ha impresso il suo creatore Gianluigi Bonelli. Lui aveva una posizione soprattutto verso i popoli nativi, la distinzione bene male che non era così tagliata con l'accetta. Sposa un'indiana, ha un figlio mezzosangue, si sarebbe detto allora, e non c'è appunto una distinzione netta: i cattivi son cattivi perché si comportano male, qualsiasi colore della pelle abbiano, qualsiasi sia il loro atteggiamento".