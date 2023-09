Tesei: festival L'Italia delle Regioni a Torino dal 30-9 al 3-10

Roma, 12 set. (askanews) - "Quest'anno ci ritroviamo tutti a Torino per il secondo Festival delle Regioni". Così il presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, a proposito de "L'Italia delle Regioni", il festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si svolgerà quest'anno a Torino dal 30 settembre al 3 ottobre.

"Dopo la prima esperienza che si è tenuta a Milano e a Monza lo scorso anno. In questo contesto tutte le Regioni si incontreranno, quindi non soltanto i Presidenti ma anche gli assessori di riferimento e gli stakeholders per parlare di temi di attualità e delle sfide dei nostri tempi", spiega.

"In particolare, quest'anno il filo conduttore saranno le infrastrutture declinate in tutte le diverse ramificazioni. E' un momento di confronto in cui le Regioni si mettono a disposizione e sappiamo quanto sia importante il lavoro che le Regioni svolgono in tutti i territori, lo abbiamo visto anche in occasione del Covid. Quindi questi giorni saranno dei giorni in cui si lavorerà, si rifletterà insieme e parleremo con interlocutori istituzionali come il Governo, addirittura alla presenza anche del Presidente Mattarella", sottolinea Tesei.

"E' un vero piacere quest'anno, come del resto abbiamo fatto l'anno scorso, poter partecipare. La Regione Umbria parteciperà convintamente e quest'anno ci saranno degli allestimenti specifici che ogni Regione proporrà in questa vetrina nazionale", conclude.