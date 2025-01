Terzo mandato, Meloni: "In maggioranza non c'è accordo"

Roma, 9 gen. (askanews) - "Nel consiglio dei ministri di oggi impugneremo la legge regionale della Campania sul terzo mandato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno. "In maggioranza - non ha nascosto Meloni - non c'è un'unica posizione all'interno della maggioranza, non c'è accordo. Io penso sarebbe incoerente rispetto a quello che riguarda i sindaci e al fatto che nella riforma del premierato abbiamo messo il limite ai mandati".

"Può servire un'iniziativa per armonizzare tutti gli ambiti, ne siamo disposti a parlare ma a oggi non mi pare si possa intervenire uno sì, uno no. Non sarebbe coerente per le istituzioni nel loro complesso", ha aggiunto.