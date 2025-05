Blue economy, Petrucci (FdI): mare ha potenziale economico

Roma, 14 mag. (askanews) - "Il mare offre molto, non dobbiamo vederlo come un confine ma come un collegamento tra Europa e Africa e abbiamo esigenza di raggruppare tutte le forze politiche per creare un momento di condivisione finalizzato a una corretta regolamentazione per creare un driver di sviluppo. A questo obiettivo lavorerà l'intergruppo parlamentare dedicato alla blue economy", lo ha detto la senatrice Simona Petrucci, intervenuta a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. "L'intergruppo ha tra i suoi obiettivi la tutela ambientale, lo sviluppo delle risorse del sottosuolo marino, la formazione rivolta ai futuri operatori del mare, tutto il sistema della portualità. Il primo step sarà tra qualche mese, quando avremo materiale su queste tematiche così da essere di supporto al grande lavoro del ministro Musumeci. Fino ad oggi il mare era solo qualcosa da tutelare, ma adesso è diventato protagonista dell'economia, il governo ha deciso di metterlo al centro dello sviluppo economico, abbiamo stimato un potenziale economico di circa 300 mld di euro".